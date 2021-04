Superlega, annuncio ufficiale: “Club inglesi costretti a lasciare. Riconsideriamo le misure”

Il comunicato diramato dalla neonata competizione

Stiamo proponendo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. La nostra proposta è volta a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per tutta la piramide del calcio, includendo gli aiuti per superare le difficoltà finanziarie che sta attraversando l'intero sistema calcio a seguito della pandemia. E oltretutto garantirà introiti migliorati a tutti coloro che fanno parte del sistema calcio.