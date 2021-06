Superlega: 20 milioni di multa ai club della Premier League

Pene severe nei confronti dei club "disertori"

redazionejuvenews

Come riportato da Sky Sports UK, ai massimi esponenti della Premier League non è andata giù la partecipazione di alcuni club inglesi alla creazione della Superlega. Per questo, Arsenal, le due squadre di Manchester, Chelsea, Tottenham e Liverpool sono state sanzionate con una multa da 3,5 milioni sterline a testa, per un totale di 20 milioni. Inoltre, queste società si sono impegnate a non intraprendere, nel prossimo futuro, un'iniziativa del genere. La pena? Altri 20 milioni di sterline di multa oltre ad una penalizzazione di ben 30 punti da scontare in campionato.

Nel frattempo, parlando di Juve, altro club che ha dato vita alla Superlega, Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha così affrontato l'argomento mercato, parlando anche della possibile partenza di Cristiano Ronaldo: "

Mi aspetto un mercato intelligente, come sempre. Bisognerà capire cosa cambia a centrocampo e poi in attacco. Dybala, Ronaldo, Morata: chi resta di tutti e tre? Ronaldo è un giocatore talmente incredibile che credo che la Juve lo terrà. Per mille motivi, come si fa a rinunciare a Cristiano?"

"Credo che la Juve di quest'anno, o almeno è la sensazione, abbia dato poca consistenza. Non ha mai fatto quelle vittorie di fila che ti danno consapevolezza e spinta, com'è capitato anche all'Itner quest'anno. Dimostri forza: a te, agli altri. Ma la Juve non è mai andata oltre tre vittorie di fila. Questi continui stop, sommati alla grande ambizione, con la Champions che anche quest'anno ha visto l'eliminazione prematura della squadra, si percepiva la fatica. Allegri deve ridare forza interiore alla Juve: con lui si poteva subire per tanto tempo e poi magari faceva tre gol in trenta minuti".