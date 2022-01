Supercoppa Femminile, la Juve trionfa ai rigori: ora è finale contro il Milan

Le Juventus Women in finale

Nella semifinale della Supercoppa Femminile di oggi, la Juventus è riuscita a battere il Sassuolo ai calci di rigore ed a qualificarsi per la finalissima che si giocherà contro il Milan (che oggi ha battuto 2-1 la Roma nell'altra semifinale). I tempi regolamentari del match si sono chiusi sull'1-1 (entrambi i gol segnati nei primi 15 minuti di gioco). Per la Juventus è andata a segno Amanda Nielden, mentre per il Sassuolo Lana Clelland. Dai tiri dal dischetto poi hanno trionfato le bianconere che inizialmente avevano sbagliato il primo rigore con Lisa Boattin. Serie di rigori che poi è terminata 4-3 grazie all'ultimo errore decisivo della giocatrice del Sassuolo, Davina Philtjens.