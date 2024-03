Suma: “Milan e Juventus non prenderanno Zirkzee. Futuro in Premier”

"Milan caldo su Zirkzee? Non scherziamo. Non ci sono né trattative in corso, né possibilità economiche. E’ un giocatore che costa almeno 60 milioni, andrà in Premier League. Se mi dite se come giocatore mi piace, certo che sì, ma il Milan non è su Zirkzee. Che sia andato a visionarlo Moncada conta poco, è sotto osservazione da tutti i principali club inglesi”.