“Sulla razza”: il podcast della Juventus nominato ai Podcast Awards 2021

La società bianconera ha ricevuto un a nomination per il suo podcast "Sulla razza" che parla delle discriminazioni razziali e di come combatterle

La Juventus , oltre che sul campo, è da sempre impegnata anche nelle partite al di fuori del rettangolo verde, con l'impegno sociale del club di Agnelli che è aumentato sempre di più in questi anni. Proprio legato a questo è la nomination per il Podcast bianconero "Sulla razza" , nato un anno fa e inserito nella lista dei nominati ai Podcast Awards 2021 .

Le categorie in cui questo podcast è stato selezionato per ottenere il premio finale sono “Migliore Podcast Diversity” e “Migliore Podcast Divulgazione”. Sulla Razza – powered by Juventus, nasce per tradurre e introdurre concetti ed espressioni provenienti dalla cultura angloamericana ma che spesso si applicano alla realtà italiana, attraverso un linguaggio aggiornato e un format in cui questi termini vengono così analizzati, contestualizzati e spiegati dalle tre autrici: Nadeesha Uyangoda, autrice freelance, Nathasha Fernando, docente di media e sociologia all'università di Westminster (UK), e Maria Mancuso, editor e co-speaker di S/Confini." (Juventus.com)