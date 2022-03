“Sulla Razza – powered by Juventus” nominato ai Podcast Awards

Il podcast realizzato dal club bianconera, a favore della lotta contro le discriminazioni razziali, ha ricevuto nominations in 2 categorie.

redazionejuvenews

Proprio una settimana fa, il 21 marzo, si è celebrata la Giornata Internazionale per l'eliminazione della Discriminazione Razziale, proclamata per la necessità di un maggiore impegno per eliminare tutte le forme di razzismo. La società Juventus da sempre è schierata in prima linea in questa battaglia e ha creato il podcast "Sulla Razza - powered by Juventus" per tradurre e introdurre da noi concetti ed espressioni che vengono dalla cultura angloamericana. E la bella iniziativa del club ha ricevuto un riconoscimento importante. Andiamo a leggere tutto nel dettaglio, attraverso il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Juventus.

“SULLA RAZZA” È IN NOMINATION AI PODCAST AWARDS 2021!

Riconoscere le forme di stereotipi e pregiudizi con il loro nome: questo, da oltre un anno, è l’obiettivo del podcast “Sulla Razza”, realizzato e promosso da Juventus, in lizza al primo Podcast Awards Italia de “IlPod”, i cui atti finali si terranno il prossimo 30 aprile a Milano. Le categorie in cui questo podcast è stato selezionato per ottenere il premio finale sono “Migliore Podcast Diversity” e “Migliore Podcast Divulgazione”. Sulla Razza – powered by Juventus, nasce per tradurre e introdurre concetti ed espressioni provenienti dalla cultura angloamericana ma che spesso si applicano alla realtà italiana, attraverso un linguaggio aggiornato e un format in cui questi termini vengono così analizzati, contestualizzati e spiegati dalle tre autrici: Nadeesha Uyangoda, autrice freelance, Nathasha Fernando, docente di media e sociologia all'università di Westminster (UK), e Maria Mancuso, editor e co-speaker di S/Confini.

12 parole in 12 episodi da mezz’ora: ogni episodio racconta e spiega una parola, per dare un nome alle varie facce del razzismo e della discriminazione. Oltre ai Premi per categoria, assegnati dalla giuria selezionata, e a quello di Podcast dell’Anno, scelto tra i vincitori delle singole categorie, tutti i podcast nominati partecipano automaticamente alla votazione del pubblico online per scegliere il vincitore del Premio del Pubblico".