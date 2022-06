Ds Sudtirol: “Panchina a Zauli? Sono in tre in lizza”

Il direttore sportivo del Sudtirol è stato intervistato dal Corriere dell'Alto Adige e ha parlato del futuro della panchina dei biancorossi.

redazionejuvenews

Il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo è stato intervistato ai microfoni del Corriere dell'Alto Adige. Queste le sue parole sulla scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione, per cui sembra essere favorito Lamberto Zauli, il tecnico della Juventus Under 23: "Domani prenderò la decisione e quindi ci sarà il nome del nuovo tecnico: la disponibilità dei profili che ho sentito c’è da parte di tutti. Zauli? Non è ancora sicuro: sono tre in lizza, e i nomi sono quelli usciti negli ultimi giorni".

Il dirigente del club di Bolzano ha parlato anche del mercato e dei nomi accostati, tra i quali alcuni talenti bianconeri: "Quanti giocatori nuovi arriveranno? Quattro per reparto, di cui faranno parte anche diversi giovani. Soulè e De Graca sono giocatori inarrivabili per noi. Scavone? Assolutamente no. Per l’inizio del ritiro in val Ridanna metteremo a disposizione almeno sei o sette elementi in più di quelli che rimarranno. Quanti giocatori della scorsa stagione, faranno parte del Südtirol 2022-23? Tra gli otto e i dieci".

I biancorossi hanno raggiunto nell'ultima stagione lo storico traguardo della promozione in Serie B, la prima per il club e miglior risultato mai raggiunto da una squadra del Trentino-Alto Adige nell'epoca del girone unico. E lo hanno fatto dominando il Girone A di Serie C, chiuso al primo posto con 90 punti. Il tecnico della promozione Ivan Javorcic è passato al Venezia e a breve si conoscerà il suo sostituto. In pole sembra esserci proprio Lamberto Zauli, che quest'anno ha fatto ancora una volta un ottimo lavoro con la seconda squadra bianconera. L'Under 23, che ha giocato nello stesso girone del Sudtirol, ha chiuso il campionato all'ottavo posto. Nella fase a eliminazione diretta poi è uscita a testa alta al secondo turno dei playoff nazionali contro il Padova. Ora il tecnico potrebbe salutare la Juve e iniziare una nuova avventura.