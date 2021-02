Suarez: “Atletico? Volevo prendere la decisione giusta per me e la mia famiglia. Disprezzato dal Barcellona”

TORINO – Il calciatore e attaccante dell’Atletico Madrid Luis Suarez, vicino in estate al passaggio alla Juventus, ha parlato intervistato dai microfoni di El Transistor de Onda Cero dei suoi ultimi giorni in blaugrana e del suo trasferimento: “Quando il Barça ha reso ufficiale il fatto che non contava più su di me, ho cominciato a parlare con l’Atletico. Volevo prendere la decisione giusta per me e per la mia famiglia. Quando il Barça mi ha detto che non avrebbe più contato su di me è stata dura, non me lo aspettavo. Ed è stato difficile anche per i modi, mi ha chiamato Koeman e mi ha detto che non facevo parte dei suoi piani. Per come mi hanno trattato, mi sono sentito disprezzato, mia moglie e i miei figli mi vedevano triste quando mi andavo ad allenare e poi è stato il momento di dire ai bambini che avrei cambiato squadra. Non ho posto alcune condizione, volevo facilitare le cose, non creare problemi.”

“Quello che mi fa stare tranquillo e felice è sentirmi valorizzato, molta gente pensava che fosse facile giocare nel Barcellona e segnare 20 gol a stagione. Ma non lo è, c’è parecchia pressione. E oggi come oggi mi viene riconosciuto che i gol che ho segnato li ho fatti per merito mio. Potevo tranquillamente rimanere al Barcellona, ma credo in me stesso, posso chiudere la mia carriera giocando. E se fossi rimasto, ogni minima cosa andata storta con me in campo sarebbe stata ‘colpa di Suarez’. Quindi dovevo cambiare, per orgoglio, per dimostrare quello che valgo”.

“Messi sta bene, è contento. Come amico sono contendo del livello che sta mostrando, non per niente è il migliore al mondo. Ora deve prendere una decisione, non so se in futuro giocheremo di nuovo assieme. Dicevano che io e lui prendevamo le decisioni, ma non era così. Lui diceva sempre ‘facessero quello che vogliono, a me non hanno chiesto niente’.”

