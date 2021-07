Su Florenzi c'è anche la Juventus

Sembrava destinato a restare a Roma, ma Alessandro Florenzi verrà probabilmente ceduto. L'esterno azzurro sembrava rientrare nei piani del neo tecnico giallorosso, José Mourinho, che lo avrebbe addirittura chiamato al telefono per convincerlo a restare. Il terzino però avrebbe voluto un posto da titolare in squadra, cosa che il tecnico portoghese non sarebbe convinto di garantirgli visto che considererebbe Rick Karsdorp davanti a lui nelle gerarchie. L'azzurro allora avrebbe declinato l'offerta del tecnico ed ha deciso di rimanere a Trigoria senza partire per il Portogallo. Dunque alla squadra giallorossa si aggregheranno domani solamente Bryan Cristante ed Eldor Shomurodov.

Florenzi rimarrà quindi a Trigoria ad allenarsi con gli esuberi in attesa di nuove offerte per nuove avventure in giro per l'Europa. Il terzino a questo punto preferirebbe essere ceduto a titolo definitivo per non ritornare ad ogni fine dell'anno a Roma che ormai sembra non convincerlo più. Su di lui ci sarebbero anche molte squadre italiane come la Juventus e l'Inter che vorrebbero il giocatore come alternativa per la fascia. A questo punto Florenzi, nonostante la panchina, accetterebbe visto che comunque si tratta dei due club più blasonati d'Italia. Il giocatore avrebbe una valutazione intorno agli 8 milioni di euro, ma i bianconeri sarebbero più orientati a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.