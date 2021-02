Stroppa: “La squadra è viva e ci crede, non era questa partita a dover dare un senso al nostro futuro”

Il tecnico del Crotone ha commentato la sconfitta subita contro la Juventus

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Juventus per 3-0 all'Allianz Stadium di Torino: " I gol ci hanno tagliato le gambe , ma la reazione mi è piaciuta. La difesa a 4? È una cosa che abbiamo provato già in settimana, è chiaro che non ci si può improvvisare. È normale che non eravamo abituati a lavorare a uomo, abbiamo subito di più e abbiamo avuto una fase difensiva di sacrificio. Con Reca potevamo fare molto meglio".

"La determinazione fa la differenza, abbiamo fatto un po’ di partite dove siamo usciti con goleade immeritate viste le prestazioni. Abbiamo preso due-tre gol in 15 minuti, è una cosa che non doveva accadere. Nelle altre partite in cui avevamo meritato punti non siamo stati così bravi a portare un risultato diverso e una classifica differente. Ci poteva dare più autostima, non è semplice rimanere con le batterie accese in questi momenti. La squadra mi è piaciuta, ha avuto un ottimo atteggiamento, ha comunque cercato di fare gol, è stata una bellissima sensazione".