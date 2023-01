Juve-Udinese, striscione dei tifosi per Vialli fuori dall’Allianz Stadium

La giornata di ieri è stata triste per tutto il mondo del calcio, italiano e internazionale, ma in particolare per i tifosi della Juventus, come quelli della Sampdoria o del Chelsea. La notizia della morte di Gianluca Vialli ha toccato tutti gli appassionati di calcio e non solo, per il campione che è stato in campo e soprattutto per l'uomo che è stato fuori dal rettangolo verde. Oggi la Juventus giocherà la sua partita di campionato contro l'Udinese e lo farà sicuramente con una motivazione in più.