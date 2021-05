Striscia la Notizia torna alla Continassa: nuovo tapiro d’oro per la Juventus

Valerio Staffelli, inviato del noto programma, è stato immortalato alle porte della Continassa, pronto a consegnare un nuovo tapiro alla società bianconera

Alla fine, la Juventus è uscita con le ossa rotte dalla sfida dell'Allianz Stadium contro il Milan. I rossoneri, grazie alle reti messe a segno da Diaz, Rebic e Tomori sono riusciti a prevalere con un secco 3-0 sui rivali bianconeri, facendoli sprofondare al quinto posto in classifica e piazzandosi in seconda posizione con tre punti di vantaggio a sole tre partite dal termine del campionato. La situazione, in casa juventina, è più tesa che mai e, con gli scontri diretti a sfavore con le squadre avanti in classifica, il destino non è più solo nelle mani di Cristiano Ronaldo e compagni.