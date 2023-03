Streich: “La Juventus ha meritato, al ritorno daremo tutto”

La prossima settimana la Juventus volerà in Germania per il ritorno, partendo dalla vittoria all'andata che le garantirà il passaggio del turno con due risultati a disposizione su tre. Il t ecnico del Fribiurgo Christian Streich ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta maturata ieri sera contro la squadra di Massimiliano Allegri.

"La Juventus è stata molto concentrata, abbiamo giocato contro una squadra molto forte e i ragazzi hanno dato tutto. Purtroppo il nostro gol è stato annullato e abbiamo cercato tutte le soluzioni per pareggiare. Peccato per alcune soluzioni perchè non siamo stati precisi nei passaggi, però non è facile quando devi sempre rincorrere e corri tanto in fase difensiva. La Juventus ha meritato l'1-0, ma daremo tutto per creare qualcosa di speciale. Lienhart ha un problema alla coscia, ma non so se potrà giocare. Dobbiamo far passare la notte e valutare domani con calma".