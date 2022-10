Juve, la grande avventura della Street Child World Cup 2022

Ventidue le nazioni rappresentate, con 13 squadre femminili e altrettante maschili, hanno dato vita a una vera e propria festa, che è rientrata nell’ambito del decennale del progetto bianconero Gioca con Me. La nazionale femminile statunitense Juventus | Gioca con Me di SSUSA presentata il 10 settembre a New York ha vissuto dei gol, delle corse e dei sorrisi di 10 atlete, di età compresa tra 16 e 18 anni, individuate nell’ambito delle diverse attivazioni nazionali di SSUSA delle città di New York, Memphis Chicago e Washington.