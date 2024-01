Stramaccioni: “Quest’anno una Juventus inedita. L’Inter la teme”

Stramaccioni ha parlato della Juventus vista in questa stagione: per l'allenatore, l'Inter ne avrebbe piena considerazione per lo scudetto

Intervistato per Gazzetta.it, Andrea Stramaccioni ha parlato della Juventus vista in questa prima metà di stagione. Ecco le sue parole: “Io credo che l'Inter ha mostrato sul campo di meritare questo primo posto. Ma credo che allo stesso tempo vadano fatti veramente i meriti a Massimiliano Allegri. Con una Juventus inedita, perché trascinata dalle prestazioni di giovani molto importanti, di una scommessa vinta, della Next Gen. Una scommessa a cui partecipai dieci anni fa in positivo nel promuoverlo essendo un allenatore proveniente dal settore giovanile".

Stramaccioni ha proseguito: "L'Inter sa che la Juventus è attaccata alla testa del campionato e credo che siano delle avvisaglie normali, Allegri che dice che non lotta per lo scudetto.Ci si tira un po' il pallone, ma ti assicuro che fa parte del gioco. Credo che i due spogliatoi siano molto convinti di vincere lo Scudetto, che per l'Inter sarebbe qualcosa di incredibile e storico per la seconda stella".

