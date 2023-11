Stramaccioni: “Mi aspetto una Juventus aggressiva. Priorità non perdere”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha spiegato le sue aspettative per il prossimo match di Serie A tra Juventus e Inter . Ecco le sue parole: "L’ Inter nel suo DNA ha più qualità ad impostare e a controllare possesso e gioco, ma la Juve in casa ha una marcia in più, sarà più aggressiva del solito".

L'allenatore ha aggiunto: "A chi andrebbe bene il pareggio? L’Inter ha un primo match point stagionale, perché vincere allo Stadium, considerando le difficoltà di Milan e Napoli, sarebbe un segnale forte per il campionato. Non decisivo ma molto forte. Per la Juve invece è prioritario non perdere e rimanere lì, attaccata alla locomotiva, e con una gara a settimana restare in scia".