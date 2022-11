Stramaccioni: “L’Inter può vincere ma la Juve può mettere qualcosa in più”

Questa sera all'Allianz Stadium la Juventus sfiderà l'Inter in un Derby d'Italia molto atteso. Le due formazioni sono reduci da una striscia vincente in campionato: tre vittorie consecutive per i bianconeri, quattro per i nerazzurri. Questo match ora può essere uno spareggio per rilanciare le ambizioni di classifica dopo un inizio difficoltoso. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato delle difficoltà dei bianconeri, fuori dalla Champions e in ritardo in Serie A: "Onestamente non me l'aspettavo, ma leggendo le formazioni credo che abbia avuto enormi problemi di disponibilità di giocatori".