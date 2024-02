Stramaccioni: “Il futuro di Chiesa alla Juventus è legato all’allenatore”

Dagli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato del futuro di Federico Chiesa alla Juventus . Per l'allenatore, molto dipenderebbe dalla scelta della società sulla prossima guida tecnica della squadra. Ecco le sue parole:

"Io credo che la Juventus deciderà se proseguire con Allegri. Lui ha un anno di contratto, ma la scelta deve essere fatta chiaramente. La nuova Juve dovrà nascere in maniera precisa, con Allegri o meno. Un passaggio fondamentale per il futuro dei bianconeri. I contratti sono importanti ma fino a un certo punto, ci sono nodi da sciogliere, come il rinnovo di Chiesa e questo passa anche dal progetto che coinvolge l’allenatore".