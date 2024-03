Stramaccioni sul ruolo di Chiesa: “E’ un’ala, non c’è scampo”

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando di Chiesa. Ecco le sue parole a Radio Radio: "Ho un’ammirazione incredibile per questo giocatore. A mio parere, essendo stato lontano dall’Italia, ho acquisito una visione più internazionale. Penso che Chiesa sia il giocatore più internazionale della nazionale italiana, nel senso che è visto come il rappresentante della forza della nostra squadra all’estero. La sua capacità di dribblare, di creare pericoli e le gesta che ha compiuto agli europei lo rendono un punto di riferimento per i tifosi di tutto il mondo. Ho una grandissima stima di Federico Chiesa, anche se ho avuto un lapsus riguardo al nome. Per me, Federico Chiesa è un’ala. Non c’è scampo a questo".