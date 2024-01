Stramaccioni: “Allegri vuole far credere che la Juve si trovi li per miracolo”

Stramaccioni ha poi parlato del clima che si aspetta per la sfida di San Siro tra Inter e Juventus: "L''Inter non può giocare per il pari, giocherà in un San Siro bollente, mentre la Juve certi ragionamenti li può fare. In casa l'Inter deve vincere; se i bianconeri uscissero indenni, invece, sarebbe tanta roba".