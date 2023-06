Storgato: “Juve? Andare incontro alla UEFA è stato saggio”

Massimo Storgato, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Credo che la Juve abbia programmato le ultime mosse ponderando pro e contro. Sapremo solo più avanti se la strada presa sia quella giusta. Andare incontro a Figc e Uefa penso sia stato saggio. Ora serve affrontare il discorso tecnico, altrettanto importante se non di più. La Juventus dovrà guadagnare il tempo perduto e mettersi nella condizione di riconquistare almeno un piazzamento in Champions la prossima stagione. E nel mirino ci sono anche soldi e prestigio da riportare ai soliti livelli. Tocca girare una pagina fatta di tanti anni di vittorie e cominciare a scrivere qualcosa di nuovo. La Juve va avanti con la stessa proprietà ed è in buone mani. Serve fiducia, chi ha fede bianconera tifi per i colori.