Stojkovic: “Milinkovic lo vedo benissimo con Allegri, la Juve farebbe un affare”

Il commissario tecnico della nazionale serba ha parlato del giocatore della Lazio e dell'interesse per lui della Juventus, che da molto tempo lo vorrebbe sotto la Mole

Il commissario tecnico della nazionale serba Dragan Stojkovic ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic - Savic , obiettivo di mercato della Juventus , e del suo futuro: " Quando penso a lui mi viene in mente una sola parola: qualità . Nonostante sia alto un metro e 91 riesce a dispensare magie, tacchi, giochi di suola nello stretto. Questo aspetto mi ha sempre colpito, così come a semplicità con cui esegue una giocata difficile. La prima cosa che guardo è sempre la tecnica. Ok la corsa, la tattica, la resistenza e tutto il resto, ma i gesti tecnici sono la prima cosa. Sergej è uno di quelli da “palla a lui e qualcosa combina”. Ama prendere l’iniziativa”.

"Se vuoi vincere, allora acquisti Milinkovic. Ogni anno se ne parla in chiave mercato: Inghilterra, Spagna, Francia, Italia. Lui resta umile e con i piedi per terra. Ama la Lazio ed è molto legato, ma chiunque lo acquista mette a segno un colpo. Per la Juventus sarebbe un'ottima scelta. Gioca in Serie A da 7 anni, ha segnato e vinto a Roma, conosce il campionato. Lo vedo benissimo con Allegri. Fossi la Juve spenderei 100 milioni. Ormai il calcio è così, una corsa a chi spende di più, quindi perché no? Sergej vale il prezzo del biglietto: i tifosi pagano per vedere giocatori come lui. È quello che ti fa il gesto tecnico, che ruba l'occhio, un centrocampista box to box che segna e fa assist. Unico. Quando parliamo di lui e di Vlahovic parliamo di due giocatori che fai giocare a prescindere dal modulo. Centrocampo a due, a tre, con il regista o senza. Milinkovic gioca, punto. Dusan è una macchina invece, sbaglia pochissimo".