Stojkovic: “Kostic uno da Juve, contento abbia esaudito il suo desiderio”

"Copre tutta la fascia sinistra, avanti e indietro.Filip abbina una capacità di corsa superiore alla norma a una eccellente precisione nei cross. Non so il numero, ma senz’altro qualsiasi attaccante del mondo, non solo Dusan, vorrebbe avere vicino due assistman come Kostic e Di Maria. Sono convinto che Vlahovic aiuterà Filip a capire in fretta il mondo Juventus. E Kostic ricambierà in campo, con qualche bel cross dei suoi. Dusan, come tutti i bomber, ha bisogno di traversoni in area per esaltarsi. Bello vedere due serbi protagonisti in un grande club come quello bianconero".