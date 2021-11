Stoichkov: “Mi aspetto che l’Italia vada al Mondiale. A 43 Buffon è ancora uno dei migliori al mondo”

L'ex giocatore ha parlato

Ieri, infatti, in occasione della presentazione della docu-serie "All Or Nothing Juventus" che sarà disponibile a fine mese sulla piattaforma di Amazon Prime Video, è uscito un piccolo estratto in cui Federico Chiesa svela un divertente aneddoto di quando era bambino e del primo incontro con un grande campione come Gigi Buffon. Le parole e l'aneddoto dell'ex Fiorentina: "Me l’ha raccontato mio padre: un giorno sei entrato (riferendosi a Buffon, ndr) con la fascia e i capelli sparati. Mi son messo a piangere. Gigi ha fatto la storia del calcio italiano: non so se ha fatto più effetto a me giocare con lui o lui giocare con me - ha concluso l'attaccante della Juve - ". Intanto, attenzione alle ultime novità per il mercato bianconero: colpo da 50 milioni, a gennaio si può! <<<