Juve, le statistiche della vittoria in Coppa Italia con la Lazio

Ieri sera allo Stadium la squadra di Allegri ha battuto i biancocelesti grazie a un gol di Bremer e ha conquistato l'accesso alla semifinale

redazionejuvenews

Dopo la disfatta col Monza serviva una reazione. E ieri i bianconeri si sono rialzati. La vittoria 1-0 contro la Lazio vale la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia. Il gol di Bremer nel finale di primo tempo ha deciso il match. La squadra di Allegri ha ritrovato così vittoria e solidità. Il prossimo avversario in semifinale sarà l'Inter. Una sfida che sarà la rivincita dell'ultima finale. Vediamo le statistiche dal sito ufficiale della Juventus. Il focus: "Da quando i quarti di finale sono tornati ad essere sfida secca nel 2008/09, la Juventus ha passato il turno in nove delle 10 occasioniin cui ha disputato questa fase in casa: l'unica eccezione risale al 27 gennaio 2011, quando venne eliminata dalla Roma.

La Lazio è la prima squadra contro cui Bremer segna in due competizioni distinte (una rete in Serie A e una in Coppa Italia) da quando è in Italia (dal 2018/19). Secondo gol stagionale per Gleison con la Juventus contando tutte le competizioni. Entrambe le reti del brasiliano in questa stagione sono arrivati in casa, di testa e su un assist di Filip Kostic (v Salernitana in Serie A l’11 settembre 2022 e v Lazio in Coppa Italia).

La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro la Lazio in Coppa Italia, striscia record dei bianconeri contro i biancocelesti nel torneo. Nessuna squadra italiana conta più clean sheet della Juve contando tutte le competizioni 2022/23 (13 alla pari della Lazio); abbiamo mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare contro la Lazio in Coppa Italia, solo tra il 1960 e il 1974 aveva registrato tre clean sheet di fila contro i capitolini nella competizione.

Era proprio dalla gara contro la Juventus in Serie A ( 0-3 in casa dei bianconeri del 13 novembre 2022) che la Lazio non riusciva a trovare la via della rete in un singolo match contando tutte le competizioni.

Gli ultimi nove gol della Juventus in Coppa Italia sono stati realizzati da nove calciatori differenti (esclusi autogol): Morata, Dybala, Bernardeschi, Danilo Alex Sandro, Vlahovic, Kean, Chiesa e Bremer.

Dusan Vlahovic è tornato a giocare un match ufficiale dal primo minuto con la Juventus dopo 100 giorni (Benfica-Juventus 4-3 in Champions League del 25 ottobre 2022)".