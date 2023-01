Juve, tutte le statistiche della disfatta contro il Monza

Ieri la squadra di Allegri ha perso a sorpresa in casa contro il Monza. Una prestazione negativa, come dimostrano anche i numeri. Le statistiche del match fornite dal sito della Juventus: "Il Monza è soltanto la seconda squadra nella storia della Serie A a vincere entrambe le prime due sfide contro la Juventus nel massimo campionato, dopo l’Inter nel 1930. Era dal 2012/13 che la Juventus non perdeva entrambe le partite stagionali di un torneo di Serie A contro una singola avversaria: in quel caso la Sampdoria. Era dal 18 settembre 2022 che la Juventus non restava senza vittorie per tre match di fila: anche in quella occasione l’ultimo dei tre era stato disputato contro il Monza.