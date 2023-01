Dai clean sheet fino a Rabiot: tutte le statistiche di Cremonese-Juve

In vista della sfida tra Cremonese e Juve , la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche. Ecco il comunicato: " La Juventus è la squadra contro cui la Cremonese ha giocato più partite senza ottenere nemmeno un successo in Serie A TIM ; in 14 sfide contro i bianconeri la squadra lombarda ha conquistato quattro punti (4N).

La Cremonese ha ottenuto quattro pareggi contro la Juventus in Serie A TIM, tutti in gare casalinghe; nella competizione ha pareggiato più gare interne solamente contro il Napoli (cinque).

La Cremonese non ha ancora vinto una partita in questo campionato. Le ultime tre squadre senza successi dopo 15 partite di Serie A TIM sono arrivate ultime a fine campionato (Hellas Verona 2015/16, Benevento 2017/18 e Chievo 2018/19).

La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime sei partite di campionato. N on riesce a ottenere sette successi senza gol subiti di fila da marzo 2018 (nove con Massimiliano Allegri in panchina).

In percentuale nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nei secondi tempi di questo campionato (16 su 24, il 67%, come Sampdoria e Udinese), seguita proprio dalla Cremonese (64%, 7/11).

Nessuna squadra conta meno marcatori della Cremonese in gare casalinghe in questo campionato. Finora per i lombardi, in casa, hanno segnato solo Leonardo Sernicola e Cyriel Dessers.