Stasera le Juventus Women esordiscono in campionato

Stasera alle 20.30, le Juventus Women faranno il loro esordio nel nuovo campionato di Serie A Femminile contro il Pomigliano. Le ragazze del neo mister Montemurro cercheranno di vincere ancora una volta il titolo di campionesse d'Italia (l'hanno scorso le bianconere sono rimaste imbattute per tutto il campionato). Di seguito riportiamo le convocate per il match di oggi e le statistiche pre-gara: "Torna la Serie A Femminile! Oggi, alle ore 20.30, le Campionesse d'Italia in carica esordiranno in campionato e lo faranno a Vinovo contro il Pomigliano. Qui sotto la lista delle giocatrici a disposizione di Mister Montemurro per il prossimo match.

PPM IN AZIONE - La nuova giocatrice della Juventus Pauline Peyraud-Magnin ha tenuto la porta inviolata in 10 incontri interi su 21 giocati nello scorso campionato, più di ogni altro portiere straniero nella Primera División spagnola.

EX - La giocatrice del Pomigliano Dalila Ippolito ha collezionato quattro presenze con la Juventus in Serie A nella stagione 2020/21. L’unico gol della giocatrice argentina in maglia bianconera è però arrivato in Coppa Italia, proprio contro il Pomigliano a gennaio. Tra le campane milita anche Federica Russo, con alle spalle una stagione in bianconero. In prestito dalla Juve, inoltre, Valentina Puglisi e Vanessa Panzeri".