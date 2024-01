Stankovic: “Inter stradominante in Serie A. La Juventus tiene il passo”

Ospite a 90° minuto, Dejan Stankovic ha espresso la sua opinione della lotta scudetto ormai ad appannaggio di Inter e Juventus. Ecco le sue parole: "Ho visto l'Inter in un campo non facile contro una squadra ben allenata ed è stata stradominante. Sarà un testa a testa, di sicuro un piccolo vantaggio a livello di preparazione delle partite lo do alla Juventus. Loro non hanno le coppe europee e adesso da allenatore capisco quanto può influire durante una settimana in cui giochi tre partite ogni tre giorni".