Stangata Pogba: la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica

La Procura dell'Antidoping ha richiesto quattro anni di squalifica per Paul Pogba . Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al testosterone lo scorso 20 agosto dopo le analisi effettuate alla fine di Udinese-Juventus. Gara alla quale il francese non ha preso parte.

La richiesta di quattro anni corrisponde alla sanzione prevista per doping nel caso non ci sia patteggiamento: a quanto pare il giocatore avrebbe rifiutato quello che lo avrebbe allontanato dai campi per due anni. Pogba andrà quindi a processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.