Stam: “De Ligt è un ragazzo continuo, affidabile brillante”

Jaap Stam, ex difensore, ha parlato del momento di forma De Ligt e del suo futuro nella rosa della Juventus.

redazionejuvenews

Jaap Stam, storico ex difensore della Lazio e del Manchester United, ha rilasciato un'intervista a Tuttojuve.com, trattando il tema dei giovani olandesi, tra cui De Ligt, centrale della Juventus e degli Oranje. Ecco le sue parole sull'ex Ajax: "Lo sto giudicando bene, le sue prestazioni sono continue e affidabili. E' un ragazzo brillante, intelligente, si vede chiaramente che è diverso dal Matthijs che è arrivato tre anni fa dall'Ajax. Spesso viene giudicato come un veterano, ma non dimentichiamoci che ha solo 22 anni. Si è ambientato nel modo giusto, è arrivato in un paese in cui il modo di difendere era totalmente differente da quello olandese. Sono molto felice per lui, per la sua crescita, per il modo di giocare nella Juventus, per il futuro roseo che avrà".

Sulla titolarità di De Ligt e sul rinnovo: "L'allenatore mette sempre in campo i giocatori più in condizione e più in forma. I centrali della Juventus sono molto forti, la scelta non deve esser senz'altro facile. de Ligt, poi, sta giocando davvero tanto in questa stagione, per cui non si stiamo parlando di un ragazzo impiegato col contagocce. E quando lo vediamo in campo, come in occasione della sfida con la Fiorentina, fa sempre delle grandi prestazioni. E' un giocatore di livello mondiale, è normale che la Juventus voglia rinnovare il suo contratto. Penso sarà molto interessato ad ascoltare il tipo di proposta che gli verrà fatta, anche perché ho letto che si trova bene a Torino. Consigli? A lui dico solo di fare ciò che si sente".

Sulla possibilità che De Ligt diventi il migliore al mondo: "Non dipende soltanto dalla sua bravura a livello individuale, ma anche da chi c'è intorno a lui. Ci sono diversi fattori come mentalità e lavoro di squadra a rendere più forte un calciatore, lo stesso succedeva anche ai miei tempi. Lui è sulla strada giusta per diventare il migliore al mondo, quello che dovrà fare è continuare a lavorare duramente senza mai fermarsi".