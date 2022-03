Stam: “De Ligt sta facendo bene, diventerà uno dei migliori al mondo”

Jaap Stam ha rilasciato delle dichiarazioni su De Ligt, definendolo come uno dei potenziali migliori difensori in Europa.

Jaap Stam, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, trattando il suo stile di gioco da allenatore, De Ligt e il Manchester United. Ecco le sue parole sui Red Devils: "Solskjaer ha fatto un buon lavoro per riportare il club tra le prime cinque ma manca della qualità in più per tornare a vincere. È arrivato Rangnick e qualche giocatore ha fatto fatica ad adattarsi. Ronaldo non ha giocato nel derby, poi ha segnato tre gol contro il Tottenham. È sempre difficile capire cosa succede in uno spogliatoio, ma Ronaldo ha mostrato la sua forza. Anche nella Juventus prima del ritorno in Inghilterra. Uno come lui devi coinvolgerlo nelle decisioni, devi parlarci. È uno fondamentale per lo spogliatoio, ti aiuta ad aumentare il livello della squadra. Al Man United non giocano sempre bene, dovrebbero dominare di più le partite e secondo me penso che debbano fare di più. Spero che per la prossima stagione il club faccia scelte migliori, devono tornare al top."