Stagione finita per Chiesa: l’omaggio social dei giocatori bianconeri

Ecco alcuni post social dei giocatori bianconeri nei confronti del loro compagno Federico Chiesa che, ha da poco scoperto di aver concluso la sua stagione

redazionejuvenews

In casa Juve c'è un clima di gioia irrefrenabile dopo la vittoria surreale ottenuta ieri sera sul prato dell'Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho. I bianconeri infatti sono riusciti a ribaltare i giallorossi che conducevano per 3-1 fino al 70°, uscendo letteralmente di scena per i 7 minuti successivi, in cui la squadra allenata ieri sera da Marco Landucci ha realizzato 3 reti, portando cosi il risultato sul 3-4 in favore della Vecchia Signora che, al 80° correrà anche il brivido di vedersi vanificare un'impresa storica, se non fosse per Szczesny che come all'andata, ha neutralizzato un calcio di rigore questa volta battuto da Pellegrini.

Ma c'è purtroppo da registrare anche una brutta tegola per la Juve che, intorno alla mezz'ora ha visto uscire dal campo Federico Chiesa e sin da subito quello che filtrava non lasciare presagire a nulla di buono. Teoria che è stata confermata questa mattina, con il responso medico che ha dichiarato un interessamento del legamento crociato, il che equivale a dire che il Campione d'Europa in carica tornerà a disposizione per la prossima stagione.

Tantissimi sono stati i messaggi di affetto e di incoraggiamento per l'ex viola, soprattutto dai suoi compagni di squadra che gridano all'unisono di volerlo rivedere presto in campo. Di seguito riportiamo alcuni post dei giocatori bianconeri.

BONUCCI - "Ora tutti diranno che sono con te, che totrnerai più forte di prima. Io ti dico solo che ora dipende da te. Hai due strade, una non te la dico neanche, l'altra è gia cominciata e prevede un lavoro duro ogni giorno, come dicevamo quest'estate, un cm alla volta per diventare un uomo migliore e un giocatore migliore. Lo sai gia dove ti porterà quest percorso. Ti aspetto".

BERNARDESCHI - "Giorno dopo giorno al tuo fianco. Forza fratellino, sono con te".

JUVE - "Forza Fede".

DYBALA - "So che è un momento molto doloroso ma io ti mando tanta forza e non vedo l'ora di rivederti in campo".

BENTANCUR - "Forza Fede, tornerai piou forte di prima. Ne sono sicuro".

Bentancur

LOCATELLI - "Sei un campione e tornerai ancora piu forte".

Locatelli

ARTHUR - "Forza Fratello".

Arthur