Stacchini ricorda Boniperti: “Capitano nato e juventino vero. Un esempio per me”

Le parole dell'ex compagno di squadre

"Si faceva sentire, eccome, negli spogliatoi e in campo. Aveva doti di comando notevoli, era un capitano nato, juventino dalla testa ai piedi, non ci sarà più nessuno come lui. Tutto quello che faceva non era per se stesso, per un tornaconto personale, ma in nome della Juve. Come mi accolse? In quegli anni si viaggiava tanto in treno e i calciatori affermati avevano tutti un ragazzino della rosa che gli portava la valigia personale. Per noi era un privilegio. Ricordo il mio primo derby, nel marzo del 1958. Faccio un passaggio sbagliato e Boniperti alza le braccia al cielo, come a imprecare per il mio errore, e il pubblico inizia a fischiare. Il secondo e il terzo cross sono invece al bacio, ma lui lascia passare la palla e alza sempre le braccia al cielo, così i tifosi fischiano ancora più forte.