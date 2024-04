Squillaci: “Rabiot è un calciatore pronto per la Premier League”

Sebastien Squillaci, ex calciatore della Lazio, ha detto la sua su Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, con il contratto in scadenza a giugno e non ancora sicuro di restare in Italia, considerando che i colloqui per il rinnovo sono ancora fermi: "Rabiot è un calciatore con grande esperienza, ed è anche un punto fermo della nazionale francese. Riesce ad essere continuo, garantisce sempre qualità ed è forte anche dal punto di vista temperamentale. Fisicamente e tecnicamente poi è un centrocampista top. Se è un giocatore da Premier League? Sì, lo è per caratteristiche. Ma i giocatori veramente forti come Rabiot possono giocare ovunque senza problemi".