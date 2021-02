Squalificati Bentancur e Pellegrini: saltano Juventus-Roma

TORINO – Questa sera la Juventus torna in campo per una sfida molto importante, già la seconda nel giro di tre giorni. Sabato scorso, infatti, è iniziato il tour de force dei bianconeri, che hanno battuto per 2-0 la Sampdoria grazie alle reti di Federico Chiesa e Aaron Ramsey. Adesso, ci saranno altre quattro partite nei prossimi dodici giorni. Si comincia stasera con la semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021: a San Siro, la Vecchia Signora affronterà l’Inter. La gara di ritorno sarà mercoledì 9 febbraio 2021 all’Allianz Stadium di Torino e la vincente si aggiudicherà il pass per la finalissima, dove affronterà una tra Atalanta e Napoli.

In mezzo alle due semifinali, però, ci sarà un altro match molto importante, quello di sabato contro la Roma. La gara, che si disputerà sempre in casa della Juve, sarà valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Sarà una partita fondamentale per la Vecchia Signora, poiché si tratta di un vero e proprio scontro diretto. I bianconeri sono al quarto posto con 39 punti, solamente un punto sotto ai giallorossi in terza posizione. Nella rincorsa alle due milanesi, questo incontro potrebbe risultare decisivo, anche per i piazzamenti in zona Champions, con la Lazio e Napoli lanciatissime a soli due punti dalla Juve.

Le due compagini, però, sabato dovranno fare a meno di due dei loro migliori giocatori. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur e di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista uruguayano e il numero 7 giallorosso, infatti, erano diffidati e, a causa dell’ammonizione rimediata nell’ultima giornata di campionato, salteranno questo Juventus-Roma. I due allenatori, dunque, dovranno fare i conti con queste due pesanti assenze. Tuttavia, lo spettacolo non dovrebbe risentirne: questa sfida, infatti, non smette mai di regalare emozioni. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<