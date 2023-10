Da squadra di calcio a brand mondiale: Joe Jonas veste Juve in concerto

La Juventus è ormai un brand di fama internazionale. Dopo il cambio di look nello stemma, diventato ormai a tutti gli effetti un logo da importare nel mondo, la Juve continua la propria partnership con i vip internazionali. E' da notare infatti, come il vestiario Juve sia ormai entrato nella scena pop mondiale. Dopo aver visto il rapper Drake indossare la maglia da gara della Vecchia Signora, seguito poi da Rihanna, Emily Ratajkowski e dal giocatore NBA Vucevic, ecco che oggi è il turno di Joe Jonas.

Joe Jonas, cantante americano della band "Jonas Brothers", ha omaggiato la Juventus durante il concerto tenuto alla Colonial Life Arena di Columbia. Mentre cantava il pezzo "Waffle House", uno dei più famosi del suo repertorio, Jonas ha indossato una maglia della Juve, precisamente quella rosa della stagione 1997-1998, con il numero 10 ed il nome di Alex Del Piero. Un bel riconoscimento per il brand Juve, sempre tra i più conosciuti all'estero, che per Alex, tra gli ex bianconeri più conosciuti ed apprezzati nel mondo dagli appassionati di calcio e non solo.