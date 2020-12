Spunta un nuovo nome per l’attacco della Juventus

TORINO – Continua a lavorare senza sosta la Juventus, che si prepara alla finestra invernale di calciomercato. La società bianconera, infatti, vuole correre ai ripari per risolvere alcuni problemi nella rosa, dovuti specialmente ai tanti infortuni che si sono susseguiti in questa stagione e a delle mancanze in alcune zone del campo. In particolare, la dirigenza sembra essersi concentrata soprattutto sull’attacco, che al momento sembra il reparto dove bisogna intervenire. Il Chief Football Officer della Juve Fabio Paratici, dunque, si è messo al lavoro e sta valutando come muoversi per regalare a mister Pirlo la tanto desiderata quarta punta.

Diversi nomi stanno circolando da alcune settimane alla Continassa. Innanzitutto, Arkadiusz Milik, centravanti polacco in uscita dal Napoli, che si era messo in contatto con la Juve già la scorsa estate. Sempre in casa partenopea, i bianconeri starebbero valutando il ritorno di Fernando Llorente, per mettere a segno un colpo low cost. Inoltre, negli ultimi giorni sembra essersi fatto avanti anche Leonardo Pavoletti, finalmente rientrato dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo a lungo. Nelle ultime ore, però, sono giunte alcune indiscrezioni molto interessanti: sarebbe infatti spuntato un nuovo nome per l’attacco della Juventus.

Stiamo parlando di Graziano Pellé, centravanti classe 1985 e membro della bellissima Nazionale guidata da Antonio Conte agli Europei 2016. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juve potrebbe sfruttare l'opportunità: infatti, il giocatore si è appena svincolato dai cinesi dello Shandong Luneng e sarebbe un colpo a costo zero. Inoltre, grazie alla sua esperienza, ma anche alla sua qualità (in carriera ha totalizzato 488 presenze e 188 gol) sarebbe il profilo perfetto per completare il fronte d'attacco di Pirlo. La Juventus cerca un altro centravanti e mette nel mirino Graziano Pellé.