Sporting Lisbona-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro lo SportingLisbona nella partita valevole per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League: i bianconeri partono con il vantaggio di 1-0 ottenuto nella gara di andata grazie al gol di Federico Gatti, e avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere il passaggio del turno, dove incontrerebbero in semifinale la vincente della sfida tra Manchester United e Siviglia.

Per questa sera Massimiliano Allegri dovrà fare ameno di Moise Kean, alle prese con un fastidio muscolare, mentre recupererà tutti gli altri giocatori: Paul Pogba andrà in panchina, con il tecnico toscano pronto a fargli giocare altri minuti per portarlo nella migliore condizione.

Davanti a Szczesny la difesa sarà formata da Danilo, Bremer ed Alex Sandro. A centrocampo spazio a Cuadrado e Chiesa sulle fasce, con Miretti, Locatelli e Rabiot al centro. In avanti la coppia formata da Di Maria e Vlahovic.

SPORTING LISBONA (343): Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Edwards, Trincao, Goncalves

JUVENTUS (352): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic