Sporting, Trincao avverte la Juve: “C’è fiducia, vogliamo vincere”

La Juve si prepara a sfidare lo Sporting a Lisbona, quarto di finale di ritorno di Europa League: Trincao avverte i bianconeri

La vittoria per 1-0 nel match di andata permette alla Juve di andare a sfidare lo Sporting a Lisbona con un leggero vantaggio. Un solo gol, però, non abbastanza per permettere alla squadra di Allegri di approcciare la partita con superiorità: servirà una prestazione perfetta, senza cali di concentrazione. La Juve dovrà quindi giocare per vincere, senza fare calcoli di nessun tipo. Lo Sporting però è pronto a dare battaglia.

Intervistato da Sport, l'attaccante portoghese Trincao ha avvertito i bianconeri: "Siamo lo Sporting quindi naturalmente c'è fiducia. Sappiamo che è una partita difficile contro una buona squadra, ma saremo pronti a dare il massimo. Giocheremo in uno stadio pieno, davanti ai nostri tifosi. Mi aspetto tante opportunità per segnare e vincere la partita, quest'anno non sempre ci siamo riusciti".

In effetti il fattore stadio potrebbe essere decisivo. La Juve nelle ultime sette partite giocate fuori casa, infatti, ha perso in ben quattro occasioni. Lontano dall'Allianz Stadium e senza la spinta dei propri tifosi la squadra di Allegri fa fatica. Lo Sporting potrebbe quindi cercare di puntare su questo fattore per ribaltare la sfida, ma la Vecchia Signora non dovrà permetterlo. Vincere l'Europa League è un traguardo importantissimo visto che potrebbe essere l'unico modo per qualificarsi alla prossima Champions League.