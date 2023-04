In vista di Sporting-Juve: ecco la lista dei convocati di Allegri

Domani la Juve è attesa in Portogallo per affrontare lo Sporting CP dopo l' 1-0 dell'andata . Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.00 .

Come previsto non ci sarà Moise Kean fermo ai box per infortunio almeno fino alla trasferta a Bologna in campioanto. Tornano a disposizione di mister Allegri sia Alex Sandro che Mattia De Sciglio. In elenco anche Paul Pogba. Di seguito la lista completa nel tweet pubblicato dal profilo ufficiale della società bianconera.