Sportiello: “Contento per la prestazione, sul tiro di Vlahovic…”

Marco Sportiello, calciatore del Milan, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con la Juventus. Ecco le sue parole a DAZN: "Giocare titolare all'ultimo? Questo è il mio lavoro, mi è capitato spesso negli ultimi anni e sono abbastanza preparato. Contento per la prestazione contro una squadra che si è giocata per mesi lo scudetto con l’Inter e venire qui con questo tipo di mentalità non era facile. Non ho fatto grandi interventi, ma la parata su Vlahovic in punizione inganna, ho fatto un mezzo passo sul centro. Ho anticipato un pelo però è una parata non complicata. Ci mancavano giocatori importanti che sono abituati a giocare con altre caratteristiche e abbiamo giocato comunque con una grande personalità, ora ci mancano le ultime partite per blindare il nostro obiettivo".