Spezia-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo per la quarta giornata del girone di ritorno di serie A

La Juventus scenderà tra poco in campo contro lo Spezia nella partita valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. Ibianconeri dovranno mettersi alle spalle il pareggio ottenuto contro il Nantes nella gara di andata degli spareggi di Europa league, e cercheranno oggi di tornare alla vittoria, per continuare a scalare posizione in classifica.