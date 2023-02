Spezia-Juventus, i TOP e FLOP della sfida: Di Maria illumina, bene Kean

La Juventus ha sconfitto lo Spezia, conquistando punti importanti per raggiungere il settimo posto. Bene Di Maria, male Paredes.

La Juventus , nella gara domenicale di campionato, ha battuto per 2-0 lo Spezia , conquistando una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione.

Tra i TOP figura senza dubbio Angel Di Maria , che appena entrato, ha disegnato calcio, siglando anche il 2-0 con un gran tiro. Positiva la prestazione di Kean , che al ritorno da titolare, ha portato in vantaggio i bianconeri.

Si prende invece la palma di peggiore in campo ancora una volta Paredes, non convincente nella prima frazione, e cambiato da Allegri dopo soli 45'. Un'altra prova deludente per l'ex PSG, che si allontana sempre di più da Torino. Leggi le pagelle di Spezia-Juventus di Angelo Di Livio<<<