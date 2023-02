Spezia-Juventus: designato l’arbitro della partita

I bianconeri scenderanno in campo nella giornata di domenica contro la squadra bianconera per la partita di Serie A

La Juventus scenderà in campo domenica nella partita valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno in casa dello Spezia, in una partita che cercheranno di vincere per continuare a risalire in classifica ed a recuperare il terreno dopo la penalizzazione di quindici punti decisa dalla Corte Federale del CONI.