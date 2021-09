Spezia-Juventus: arbitra Aureliano

Designato il direttore di gara

La Juventus ha pareggiato l'ultima giornata di campionato contro il Milan , portando a due i punti conquistati dall'inizio di questa stagione. Una partenza in sordina da parte della Vecchia Signora, con Massimiliano Allegri che dovrà lavorare sulla squadra più di quanto pensava all'inizio: il pareggio alla prima giornata contro l'Udinese e quello contro i rossoneri domenica, si sommano alle sconfitte contro Empoli e Napoli, con i bianconeri che si trovano a due punti in classifica e al penultimo posto, a meno dieci punti dal Napoli capolista e a punteggio pieno. La squadra bianconera dovrà quindi cercare di ripartire, e ci proverà da domani, nella trasferta contro lo Spezia.

Una gara non facile per la squadra di Allegri, che dovrà però conquistare a tutti i costi i tre punti, per iniziare a ridurre il distacco dalle prime della classe, già molto distanti. Attraverso il suo sito internet, l'AIA ha reso note le designazioni per la quinta giornata di campionato, con la partita tra lo Spezia e la Juventus che verrà arbitrata da Gianluca Aureliano. Il fischietto della sezione di Bologna verrà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Pagliardini e dal quarto uomo Baroni. Al Var Mazzoleni e Bresmes.