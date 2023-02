Le probabili formazioni di Spezia-Juve: Kean con Vlahovic

Nella ventitreesima giornata la Juventus scenderà in campo al Picco contro lo Spezia . I bianconeri, dopo i successi contro Salernitana e Fiorentina , sono alla ricerca del terzo successo consecutivo in campionato. La squadra di Allegri però è anche reduce dalla partita di Europa League contro il Nantes , di cui giovedì andrà in scena il ritorno. Lo Spezia invece arriva dal pareggio per 2-2 a Empoli, costato l' esonero di Gotti . Sulla panchina dei liguri ci sarà Lorieri . Ma andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni delle due squadre.

Allegri schiererà la squadra con il 3-4-1-2. In porta, come annunciato in conferenza stampa, ci sarà Perin. In difesa è assente Bremer per squalifica, quindi spazio a Danilo, Rugani e Alex Sandro. Sugli esterni agiranno Cuadrado e Kostic, mentre in mezzo ci saranno Locatelli e Rabiot. In avanti un Di Mariain gran forma sarà alle spalle di Kean e Vlahovic. Out Chiesa.