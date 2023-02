Spezia, i convocati per il match con la Juve: torna Nzola

In vista della sfida contro la Juve, andiamo alla scoperta dei convocati scelti dall'allenatore dello Spezia Lorieri

Il pareggio contro il Nantes a Torino per 1-1 è un risultato che non ha lasciato soddisfatta la Juve, che ora è alla ricerca di rivalsa. I bianconeri oggi alle 18:00 affronteranno lo Spezia allo stadio Picco di La Spezia: servirà una vittoria. Sulla carta la squadra avversaria è più che abbordabile ma gli uomini di Massimiliano Allegri non dovranno fare l'errore di abbassare la guardia. Vietati errori.