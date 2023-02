Spezia-Juve, i convocati di Allegri: torna Perin, sei gli assenti

Giovedì la Juventus non ha ricominciato il suo cammino europeo come voleva. La squadra bianconera infatti ha pareggiato per 1-1 contro il Nantes all'Allianz Stadium, nell'andata del playoff di Europa League. Un risultato inatteso, ancor di più dopo il vantaggio iniziale siglato da Vlahovic. Il pareggio di Blas però ha rimandato tutto alla gara di ritorno, in programma giovedì. In mezzo alla doppia sfida con i francesi però, la Juve deve continuare a tenere il recente passo avuto in campionato.