Spector: “Ronaldo allo Untied era frustrante per molti. Deve quello che è a Ferguson”

L'ex calciatore ha parlato del portoghese

redazionejuvenews

Il calciatore portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo ha vinto la classifica dei capocannonieri di questa stagione, con la sua testa già proiettata verso l'Europeo, nel quale difenderà il titolo di campioni in carica con il suo Portogallo. L'ex difensore del Manchester United, Jonathan Spector, ha parlato intervistato dai micorofoni di AmericanGambler.com del periodo di Ronaldo a Manchester, svelando alcuni aneddoti e curiosità: "Ferguson sapeva come parlare ai giocatori e che tutti non avrebbero reagito allo stesso modo di fronte alle sue critiche. Non l'ho mai visto urlare a Ronaldo, ma non penso che godesse di uno status diverso da quello di tutti gli altri. Ferguson sapeva il modo migliore per ottenere il meglio dai suoi giocatori".

"Ronaldo era un giocatore frustrante. Aveva tanta abilità, ma si vedeva che non era ancora fatto e finito. CR7 deve tanto al manager e ai giocatori che lo circondavano ai tempi dello United. Ferguson ha fatto sì che i giocatori della squadra aiutassero Ronaldo. Penso che quegli anni sia stati fondamentali per renderlo il calciatore che è oggi. Ruud Van Nistelrooy si sentiva frustrato perché non sapeva quando Ronaldo avrebbe messo la palla in area per lui, che avrebbe fatto qualche dribbling in più del necessario per mostrare le sue doti. Però la sua abilità con la pallone, la sua capacità nell'uno contro uno ci aveva fatto capire che sarebbe diventato speciale".

Intanto lo stesso Cristiano Ronaldo ha annunciato l'apertura di uno dei suoi nuovi alberghi a Madrid: "Conto alla rovescia per l'apertura del nuovo Pestana CR7, Gran Via Madrid. Un modo divertente di vivere la movida di Madrid con un rooftop da 360°, un bar sport e le migliori pizze della città. Non vedo l'ora di incontrarvi lì!" ha scritto Cristiano Ronaldo al suo pubblico sui social, di fatto annunciando l'apertura della struttura. Scorrendo fra le foto, i tifosi della Juve noteranno con piacere le tinte bianconere dei divani del rooftop, specie in questo momento di incertezza sul futuro del fuoriclasse.